Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые финансовые санкции против Ирана, выступив 13 октября с речью о пересмотре стратегии Вашингтона в отношении Ирана.

По мнению президента США, действия Ирана не соответствуют духу Совместного всеобъемлющего плана действий, более известного как иранская ядерная сделка, выполнение которого позволяло бы Ирану развивать мирную атомную энергетику и снять экономические санкции с этой страны.

«Я распордился полностью пересмотреть стратегию в отношении иранского режима», — заявил Трамп.

Он заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) так или иначе позволяет Ирану заниматься развитием некоторых элементов ядерной программы, а поэтому ядерная сделка по Ирану может быть аннулирована Вашингтоном.

Кроме того, Трамп заявил, что не может уверенно сказать, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Стоит отметить, что перечислить нарушения Тегераном требований СВПД президент США тоже не смог, зато обвинил «иранскую диктатуру» в спонсировании терроризма в мире.

Исходя из этих обвинений, Дональд Трамп пообещал Ирану дополнительные финансовые санкции и призвал всех союзников США присоединиться к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года глава МИД России Сергей Лавров еще раз напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Иран строго выполняет все свои обязательства по СВПД, а также подчеркнул, что этот документ должен исполняться и прочими его соавторами, в число которых входит и Вашингтон.

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