В ПАСЕ посмеялись над требованием Украины подать в суд на Россию

Страсбург, Франция, , 20:42 — REGNUM В Парламентской ассамблее совета Европы высмеяли требование Украины к руководству организации подать в суд на Российскую Федерацию за неуплату членских взносов. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 октября, глава группы объединённых европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в ПАСЕ состоялось заседание уставного органа этой организации — Бюро. После заседания, глава украинский делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сделал ряд хвастливых заявлений, в частности, он заявил, что Киев потребовал от руководства ПАСЕ подать в суд на Россию, за то, что она не платит членских взносов в организацию.

Кроме того, Арьев заявил, что Украина всеми силами будет добиваться недопущения восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Однако Кокс заявил журналистам, что заявления Арьева не соответствую действительности.

«Нет. Арьев ошибается или обладает живой фантазией!» — сказал Кокс.

Он напомнил, что у Российской Федерации есть временно приостановленная частьрегулярного платежа в организацию, но юридически она не прекращала своих обязательств выплачивать обязательный взнос.

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