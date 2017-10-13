Минобороны: В Сирии амнистированы 120 сдавшихся боевиков

Алеппо, Сирия, , 20:18 — REGNUM В Алеппо амнистированы 120 членов незаконной вооружённой группировки «Свободная сирийская армия», прекративших вооружённую борьбу, сообщает 13 октября RT, ссылаясь на данные Минобороны России.

Уточняется, что все амнистированные комиссией Алеппо боевики отпущены к своим семьям.

Напомним, 13 октября представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Алексей Сергеев сообщил, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь 1,5 тыс. беженцам из сирийского города Эр-Растан, который контролируют незаконные вооруженные формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в Сирии под контролем террористических формирований на сегодняшний день остаётся 14,8 тыс. кв. км, что соответствует менее чем 8% от территории всей страны.

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