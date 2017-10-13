Президент Чехии не будет извиняться перед Киевом за слова о Крыме

Прага, , 19:32 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан не видит необходимости извиняться перед Украиной за свои слова о том, что воссоединение Крыма с Россией — это свершившийся факт. Об этом он заявил 13 октября в интервью телеканалу Barrandov.

По словам чешского президента, Киев мог бы потребовать извинений, если бы он озвучивал официальную позицию, однако, как подчеркнул Земана, на заседании ПАСЕ он высказал своё личное мнение.

Земан добавил, что он неоднократно заявлял о «незаконности» присоединения полуострова к России, но реальность такова, что сегодня «Крым принадлежит России». «Я не могу себе представить российское правительство, которое отказалось бы от Крыма», — подчеркнул он.

Напомним, выступая 10 октября на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, Милош Земан назвал воссоединение Крыма с Россией «свершившимся фактом» и высказал мнение, что попытки вернуть полуостров под контроль Украины могут привести к войне в Европе.

При этом Земан предположил, что вариантом урегулирования вопроса с Крымом могла бы стать выплата Москвой «компенсаций» Киеву «в финансовой форме, либо нефтью или газом».

В Киеве в ответ обрушились на слова президента Чехии с резкой критикой. При этом депутаты Верховной рады на своих страницах в Facebook, не сдерживаясь в выражениях, назвали Милоша Земана «подлецом» и «феерическим мерзавцем», обвинили его в «политической деградации», «беспринципности и отсутствии морали», а также злоупотреблении алкоголем.

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя слова своего чешского коллеги, заявил, что не считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каких компенсациях за Крым не может идти речи, поскольку решение о присоединении с Россией было принято легитимными властями полуострова после госпереворота на Украине.

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