Тиллерсон: США намерены остаться участником ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен 13 октября заявить о планах Вашингтона остаться в формате соглашения шести держав и Ирана по иранской ядерной программе, заявил 13 октября журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон.

При этом Тиллерсон уточнил, что одновременно Трамп собирается объявить о несоответствии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе «интересам национальной безопасности США».

Напомним, ранее Белый дом анонсировал на 13 октября выступление Дональда Трампа по вопросам стратегии в отношении Ирана. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает ядерную сделку с Ираном наихудшей из всех, какие только встречал.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября спикер меджлиса Ирана Али Лариджани в ходе Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что Иран видит возможности выйти из соглашения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе если из него выйдут США.

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