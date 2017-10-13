Путин выступит перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Сочи, Краснодарский край, , 18:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные намерен принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщил 13 октября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будут проводиться в Москве и в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Как сообщил Дмитрий Песков, президент России выступит перед участниками и гостями фестиваля в Сочи, но точное время выступления Владимира Путина будет объявлено позднее.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов был учрежден в 1947 году и с тех пор проходил в Москве дважды — в 1957 и в 1985 годах фестиваль проводился в столице Союза Советских Социалистических республик.

Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоится в Сочи, а в Москве в рамках этого мероприятия пройдет праздничный карнавал.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября представитель Московского метеобюро заявил, что из-за сильных дождей в день торжественного открытия Фестиваля молодежи и студентов в Москве может понадобиться разгон облаков.

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