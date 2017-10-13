Кандидатуру прокурора Марий Эл рассмотрит Госсобрание республики

Йошкар-Ола, , 18:30 — REGNUM Кандидатуру нового прокурора Марий Эл депутаты Государственного собрания республики рассмотрят в ходе сессии 23 октября. Повестка дня 32-й сессии опубликована на портале законодательного органа власти региона.

В числе планируемых к рассмотрению вопросов сообщается о «согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерациипо кандидатуре для назначения на должность прокурора Республики Марий Эл».

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Напомним, президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Марий Эл Сергея Рюмшина указом от 3 октября 2017 года. Рюмшин являлся прокурором республики с 2012 года. В 2017-м году истекал пятилетний срок полномочий главы надзорного ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 6 октября исполняющим обязанность прокурора Марий Эл назначен Юрий Ворончихин, первый заместитель главы ведомства государственный советник юстиции 3 класса. В должности первого заместителя прокурора республики работал с 2007 года.

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