Второй блок ААЭС безопасен, на демонтаж первого уйдёт 40 лет

Ереван, , 18:19 — REGNUM Второй энергоблок Армянской АЭС отвечает всем требованиям безопасности. Об этом 13 октября заявил глава MЧС Армении Давид Тоноян, выступая на слушаниях в парламенте страны на тему «Развитие национальных возможностей в управлении рисками».

Обращаясь к министру, депутат от блока «Царукян» Вардан Бостанджян заметил, что на последнем заседании парламентской ассамблеи «Евронест» (объединяющей ЕС и страны «Восточного партнёрства») азербайджанская делегация предложила рассмотреть угрозы Армянской АЭС для региона.

Безопасность АЭС подтверждает важнейший международный профильный орган — МАГАТЭ, где страны-члены недавно избрали Армению в Совет управляющих. Миссии МАГАТЭ по обзору операционной безопасности (OSART) регулярно посещают станцию и выдают заключения.

«Второй энергоблок АЭС действует в полной безопасности, а возможности недействующего первого будут использоваться для поддержки этой безопасности. Что же касается оценок с азербайджанской стороны, то их общее направление вполне предсказуемо», — цитирует Тонояна news.am.

Между тем 12 октября правительство Армении одобрило стратегию по демонтажу первого, недействующего энергоблока Армянской АЭС. Согласно документу, на демонтаж энергоблока уйдёт более 40 лет.

Демонтаж определён как постепенный, в течение 40 лет, а общую стоимость трех его этапов оценили в $310 млн.

Первый этап (подготовка к лицензии на демонтаж) должен продлиться 3 года, второй (постэксплуатационный) — 10 лет, третий — ещё 30 лет.

Учитывая, что строительство нового энергоблока затягивается, правительство Армении в 2012 году приняло решение о продлении срока действия второго энергоблока.

Первый энергоблок АЭС был закрыт после землетрясения 1988 года. На втором, действующем, ведутся работы по продлению срока эксплуатации в рамках кредитной линии в $270 млн и гранта в $30 млн от правительства России. Самая долгая плановая остановка станции, в 4 месяца, намечена на 2018 год. В 2019 году АЭС вернётся к нормальному режиму работы.

Ранее в беседе с ИА REGNUM заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян сообщил, что первый этап работ по продлению срока действия Армянской АЭС уже подходит к концу. По его словам, заключено 40 новых соглашений на общую сумму в $140 млн, и работы первого этапа идут полным ходом.

Комментируя замечание о том, что в настоящее время параллельно содействию правительств разных стран в безопасной работе станции в зарубежных СМИ идет новая волна антипропаганды против работы ААЭС, Арутюнян заявил:

«Здесь нет никакой проблемы. Большая часть средств, выделенных на работы по продлению срока службы станции, будет направлена на повышение уровня ее безопасности. Весь процесс находится под жестким контролем МАГАТЭ и иных структур. Так что мы несерьезно относимся ко всякого рода публикациям и заявлениям, которые носят чисто политический характер и не соотносятся с действительностью».

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.

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