Задачи для псковского врио: что Ведерникову предстоит доделать за Турчаком

Псков, , 18:18 — REGNUM Михаилу Ведерникову достался «непростой регион». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 октября, в Пскове заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

«Первоочередные задачи, которые стоят перед врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, заключаются в том, чтобы вникнуть в социально-экономическую ситуацию в регионе, войти в отопительный сезон и подключиться к бюджетному процессу. При этом бюджет Псковской области должен сохранить социальную направленность», — отметил Цуканов.

Он также заявил, что в Псковской области — «непростая общественно-политическая ситуация», которая, по словам полпреда, «поддерживалась оппозиционными СМИ и оппозицией».

«Это и замечательно, это всегда стимулирует к работе. Это означает: свобода слова присутствует в регионе, а это — нормальное стартовое начало. Хотя это не всегда доставляет приятные минуты для управленцев», — заметил Николай Цуканов.

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По мнению полномочного представителя, новый руководитель Псковской области должен приложить максимум усилий к тому, чтобы были завершены все крупные инфраструктурные проекты, начатые прежним губернатором. Это перинатальный центр, вторая очередь «северного обхода» вокруг Пскова, путепровод через железнодорожные пути в Великих Луках, а также ряд других объектов — в том числе, спортивных и образовательных.

ИА REGNUM напоминает, о чём идёт речь.

Перинатальный центр в Пскове на 110 мест должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Заказчиком объекта является государственная корпорация «Ростех», но в ранее установленные сроки — в 2016 году — объект построить не удалось. Общий объём вложений в центр оценивается в 2,6 млрд рублей.

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Строительство путепровода в Великих Луках было включено в план подготовки к 850-летнему юбилею города, который отмечался в августе 2016 года, но из-за банкротства генерального подрядчика — компании «Мостострой № 6» — работы были заморожены. Был проведён новый конкурс, который выиграло ООО «Строительная компания Балтийский берег». Объект намерены сдать к октябрю 2018 года.

Строительство второй очереди объездной дороги вокруг Пскова (так называемый «северный обход») началось в сентябре 2016 года. По контракту работы должны быть выполнены в декабре 2019 года, но власти хотят, чтобы строительство завершили раньше — к 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее финансирование мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове оценивается в сумму около 12 млрд рублей. Псков примет этот форум второй раз в России, после 10-летнего перерыва — впервые международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в 2009 году в Великом Новгороде. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец. Сегодня, 13 октября, бывший глава Псковской области Андрей Турчак заявил, что останется в федеральном оргкомитете и продолжит вместе с Михаилом Ведерниковым подготовку к мероприятиям форума.

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Напомним, Андрей Турчак отправлен в отставку с должности губернатора Псковской области по собственному желанию 12 октября. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ему должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», но окончательное решение по этой кандидатуре должен принять партийный съезд, намеченный на декабрь 2017 года.

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