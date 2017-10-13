США подготовили новую стратегию «сдерживания агрессии Ирана»

Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Администрация США подготовила новую стратегию в отношении Ирана, в рамках которой Вашингтон намерен противостоять «дестабилизирующему влиянию» Исламской Республики, сообщили 13 октября в пресс-службе Белого дома.

В документе речь идёт о необходимости «сдерживания агрессии» Ирана и противодействия «поддержке терроризма и боевиков» с его стороны.

США намерены призвать международное сообщество объединить усилия в оказании давления на иранские власти и противодействии деятельности Корпуса стражей исламской революции.

«Мы активизируем наши традиционные союзы и региональное партнёрство в качестве оплотов против подрывной деятельности Ирана, а также для восстановления более крепкого баланса сил в регионе», — говорится в стратегии.

Другие положения касаются противодействия «угрозе США и их союзников, исходящей от баллистических ракет и другого асимметричного оружия» Ирана, в документе выражается намерение «лишить иранский режим любых возможностей завладеть ядерным оружием».

Как сообщается, 13 октября президент США Дональд Трамп должен выступить с речью, в ходе которой подробно разъяснит новую стратегию Вашингтона в отношении Ирана.

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