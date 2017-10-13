Генштаб: Боевики ИГ* контролируют менее 8% территории Сирии

Москва, , 17:53 — REGNUM Террористические группировки контролируют менее 8% территории Сирии, сообщил 13 октября журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

По словам Сергея Рудского, на 13 октября 2017 года боевики в Сирии контролируют 14,8 тыс кв. км.

«На сегодняшний день под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее 8% сирийской территории», — уточнил Сергей Рудской.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба России напомнил, что военная операция против формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжаться до полного уничтожения этих группировок.

«Воздушно-космические силы России продолжат операцию против боевиков террористических группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до их полного уничтожения», — заявил Сергей Рудской.

Кроме того, за последний месяц в Сирии были освобождены от боевиков 142 населенных пункта, а территория, подконтрольная террористам, сократилась на 5 841 кв. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября жертвами атаки террористов-смертников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Абу-Фасе стали более 50 беженцев из Дейр-эз-Зора и курдских ополченцев.

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