Дарья Алексеева, , 06:00 — REGNUM

Экономика России: придут роботы и всё исправят

Большинство россиян в той или иной степени довольны экономической ситуацией в России. По данным Фонда «Общественное мнение», 6% опрошенных считают, что в стране с экономикой всё хорошо, 51% называют экономическую ситуацию удовлетворительной, и противостоят им 39% уверенных, что всё плохо. Интересно разделилось мнение относительно динамики процесса: примерно по трети считают, что экономическая ситуация не меняется (36%) или ухудшается (32%), и 25% видят положительные перемены. То есть в сумме 68% считает, что всё осталось как было или даже стало хуже, но при этом 57% более-менее довольны. Интересно, что подавляющее большинство опрошенных не интересуются курсом рубля, не переживают из-за него, а на жизнь половины граждан этот факт вообще никак не влияет или влияет слабо.

О деньгах говорили на этой неделе в Общественной палате РФ люди, по роду деятельности связанные с ними прямо. По мнению заместителя министра финансов Алексея Лаврова, проект федерального бюджета на 2018 год отвечает стоящим сегодня перед Минфином вызовам и задачам. Условия ухудшаются, но бюджет стараются «не кромсать». Составители проекта заявляют, что он предполагает переход от стабилизации к перспективе роста — то есть что ситуация не просто останется, как есть (как думают многие россияне), а станет улучшаться. Этому призвано помочь снижение зависимости российской экономики от цен на нефть. Как ни странно, в запланированном экономическом улучшении отсутствует то, как оно отразится на социальной поддержке россиян. Или, по мысли лиц, принимающих решения, эти вещи не связаны? Как бы то ни было, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Иосиф Дискин считает, что меры повышения эффективности социальной поддержки в проекте отсутствуют. Его коллега Борис Алешин был ещё более резок в оценке, говоря о перспективах крупных инвестиций:

«Ваши (представителя Минфина — прим. ИА REGNUM) умозаключения построены на фантазиях, на незнании жизни. Нет условий для инвестиций! Должна же проявиться уверенность. Кто-то же должен брать на себя ответственность. Это не бюджет, а бухгалтерский отчёт. Договорились до того, что роботы придут и всё починят».

И всё же Лавров утверждает:

«Кроме того, предусмотрено выделение больших денег на борьбу с бедностью. Предполагается сосредоточить эффективную систему социальной поддержки. После этого можно думать о том, как увеличить объёмы».

Каким-то образом это, видимо, должно сочетаться с работой Минтруда над поправками в закон о персонифицированном учёте. Министерство намерено собрать данные обо всех доходах граждан из максимального числа источников. Как будут выявляться граждане, получающие зарплату неофициально, не совсем ясно. Однако регионы должны получить право пользоваться этими данными для отслеживания ситуации с работающим и неработающими россиянами. Такой инструмент, по мысли инициаторов, позволит, например, регионам самостоятельно определять тарифы ОМС. Он же даст возможность оценивать собственность россиян для назначения социального пособия. Казалось бы, наличие у человека собственности отнюдь не означает, что он не является нуждающимся в соцпомощи. Есть мнение, что идея властей собирать данные о собственности и доходах россиян нацелена на сокращение бюджетных расходов. Иными словами, вводится еще один фильтр. Однако ударить это может как раз по незащищённым слоям населения, потому что в трудных обстоятельствах находятся очень многие из работающих граждан. Включая тех, кто трудоустроен официально.

«В итоге это ударит именно по социально незащищённым слоям населения, а вовсе не по тем, кто, по логике властей, получает большую зарплату и ещё вдобавок пособие. Таких людей крайне мало — оформить пособие в РФ достаточно сложно, а его размер в большинстве случаев того не стоит, поэтому и получают его в основном граждане, которые в нём действительно нуждаются», — уверен руководитель маркетингового агентства «Алёхин и партнеры» Роман Алёхин.

Здесь стоит отметить, что пособия, например, по безработице в РФ останутся в 2018 году такими же, как в 2017-м — от 850 до 4900 руб. в месяц.

Кого «разводить»: богачей или котов

Это что касается малообеспеченных, а как обстоят дела на другом полюсе? Разговоры о введении прогрессивной шкалы налогообложения ведутся уже давно. Несмотря на мнение замминистра финансов, что «легко решать бюджетные проблемы повышением налогов», выгода, рассчитанная на бумаге, оказалась существенной. На этой неделе в Госдуме подсчитали выгоду от прогрессивного налогообложения. Оказалось, что прогрессивный налог закрыл бы все дыры в федеральном (!) бюджете.

«Если мы примем этот закон, страна получит 4 трлн 750 млрд рублей. Это как раз заткнёт все дыры бюджета — у нас сегодня не хватает 2,5 трлн рублей в региональных бюджетах и еще 1,5 трлн рублей в федеральном», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).

По его словам, прогрессивным налогом предлагается обложить тех, кто получает свыше 400 000 рублей в месяц. Соответственно, если доход до этой суммы, то налог остается прежним, если от 400 000 до 1 млн рублей — это 30%, если больше 1 млн рублей в месяц — то налог составит 50%.

Прогрессивный налог есть во многих передовых странах, на чей опыт в России вроде как принято ориентироваться: ставка налога во Франции — 60%, в США — 28%. И бизнес из этих стран не бежит, а именно этого опасаются многие другие депутаты. Так куда же в таком случае побежит российский бизнес — во Францию, где налоги еще больше? Или в Штаты, где российские флаги уже снимают аж с дипсобственности?

Пока они переживают за сохранность доходов крупного бизнеса, правительство подготовило такие изменения законодательства об учёте и идентификации домашних животных, что регистрация питомцев станет платной. Проект могут внести в Госдуму уже скоро. Такой закон, будь он принят, коснётся примерно половины всех россиян — именно столько людей у нас держат домашних животных, тратя на них, кстати, почти 950 млрд рублей в год, что составляет ни больше ни меньше как 1,17% ВВП.

Элементарное арифметическое сравнение выгодности прогрессивного налога по сравнению с чипизацией домашних кошек не дает возможности рассматривать эти две инициативы наравне. Прогрессивный налог получается выгоднее государству и чреват значительно меньшими социальными потрясениями.

Интересно, что мнения об этой инициативе разошлись: зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов видит в ней, помимо отсутствия смысла, очередной раздражитель. Он считает, что регистрировать нужно потенциально наиболее опасных животных. Но не всех подряд.

«Основную же массу — различных кошек, мы их чипировать будем и налог платить? Это выглядит очень странно. Что могут вызвать такие действия, такие заявления к президентским выборам? Раздражение дополнительное у населения, дополнительное социальное напряжение», — уверен Емельянов.

Сам по себе факт появления такой идеи депутат считает политически не самым лучшим.

«Мы сначала принимаем такие меры, делаем такие заявления, а затем удивляемся, чего люди на улицы выходят? Сейчас ещё выйдут владельцы с кошками, которые будут мяукать на Тверской. Думать же надо о последствиях».

А вот среди защитников животных есть прямо противоположное мнение: если люди будут платить за регистрацию питомцев деньги, это сделает их более ответственными, в стране станет меньше бездомных животных.

«Собака, кошка, любое другое домашнее животное — это ответственность. Если человек будет знать, что с приобретением животного он приобретает ещё и ряд обязанностей, в том числе и финансовых, он подумает о многом», — считает зоозащитник Юлия Яковенко.

Увы, если следовать этой логике, то нигде в мире не было бы разводов: ведь брак — это ответственность, обязанности, в том числе финансовые… Но мысль зоозащитника остаётся похвальной, несмотря на то, что приоритет стоит отдавать всё-таки людям. Потому что в России отношение к домашним животным гораздо бережнее, чем, например, на Западе, где при малейшем потрясении их «успыпляют», то есть умерщвляют как экономически неэффективных — такой индикатор экономического положения. А у нас если выбрасывают — то чаще не от бедности, а от жлобства и бездушия: ведь среди брошенных животных, как говорят сами зоозащитники, так много собак и кошек дорогих пород.

Огненный шайтан: окропить помещение!

Пока власти выясняют, кого лучше стричь, владельцев кошек или владельцев бизнеса, в регионах бушуют страсти. Так, в ночь на понедельник стало известно о крупном пожаре в Ростове-на-Дону. Площадь разгоревшегося на самом большом оптовом вещевом рынке пожара вначале составляла 1200 квадратных метров, но быстро разрасталась. О причинах не сообщается, погибших и пострадавших нет, — можно было бы даже уточнить, что их чудом нет, потому что во время происшествия работники и арендаторы рынка «Восточный» (который по привычке горожане называют «Темерник») в панике бросились вытаскивать из огня товар. Тюки выносили к автомобилям, складывали в подъездах домов. Вскоре путь владельцам товара прекратили пожарные:

«Мне позвонили и сказали, что пожар на «Темернике». Успели вытащить товар всего на 50—100 тысяч (рублей), было намного больше. Не знаем, что делать с товаром, машины сюда не пускают», — рассказала одна из торговцев.

Тем временем площадь пожара всё увеличивалась, и к утру 9 октября огонь охватил уже около 6 тыс. квадратных метров. У рынка частично обрушилась кровля. В тушении задействовали порядка 400 человек и 50 единиц техники, тушили более 12 часов. Как предполагают правоохранители, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения со сварочным аппаратом. Утром 12 октября региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Виновникам грозит штраф до 120 000 рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до одного года. Возможно также в качестве наказания назначение обязательных работ на срок до 480 часов или исправительные работы до двух лет. Тюремное заключение тоже не исключено, но не превысит 12 месяцев.

Сами продавцы уверены в поджоге: еще до происшествия ходили слухи о том, что торговые ряды перенесут на территорию рынка «Атлант», а на месте «Темерника» будет строиться жилой комплекс или торговый центр.

На следующий день в Ростове загорелся еще один рынок, «Батайск». На этот раз спасателям удалось быстро локализовать пожар.

Тем временем в социальных сетях задаются вопросом под карикатурой «Огненная Годзилла пожирает Ростов»:

«Интересно, сколько ещё сгорит неугодных и нужных мест в этом году, прежде чем начнут гореть чьи-то дачи?»

Случившееся вновь заставило заговорить на больную тему: ростовчане указали на участившиеся случаи пожара в городе-миллионнике после прихода к руководству Виталия Кушнарёва. Совсем недавно, в конце августа, на Театральном спуске Ростова-на-Дону практически полностью выгорел жилой квартал, из 215 пострадавших от огня домов 163 не подлежат восстановлению. В социальных сетях сити-менеджера прозвали «человек огня».

В тот же день, что и в Ростове, начался пожар в Подмосковье, в торговом комплексе «Синдика». Из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. Уже через несколько часов общая площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров. К ночи одна из секций фасада была уничтожена, пламя бушевало внутри здания, включая подземный паркинг. Обрушилась часть конструкций. Огонь тушили три вертолёта, к позднему вечеру возгорание удалось локализовать, а к утра ликвидировать. По словам председателя комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олега Филлипова, работа по приёмке «законченных строительством объектов» в части пожарной и экологической безопасности должна быть усилена в Москве органами Госстройнадзора и Госпожнадзора.

При пожаре пострадали несколько человек, полностью уничтожен был товар сотен продавцов, повреждены автомобили, стоявшие на подземной парковке. Управляющая компания оценила ущерб в 4 млрд рублей. Как передает «Телеканал 360», торговый центр входил в ЗАО «Холдинговая компания «Синдика», президентом которого является сенатор от Кабардино-Балкарии, бывший глава республики Арсен Каноков.

Коротко

— Скандал с новыми купюрами в 2000 рублей: Сахалин на изображении оказался не островом, а полуостровом. Чем объяснить такое пренебрежительное отношение и к людям, и к деньгами — в Центробанке не знают географии?

— В очередной раз горе-рисовальщики забыли про Калининградскую область. В Югре, в губернаторских учебниках для первоклашек, на карте вместо самой западной области России белеет пустота. Глупость или диверсия — или снова глупость?

— Московский бюджет перекроили под реновацию. На эту программу в 2018 году планируются расходы в сумме 100 млрд рублей. При этом расходы бюджета превышают доходы более, чем на 200 млн рублей, однако бюджет, как заявили в Мосгордуме, остается социальным.

— В Кремле сообщили, что ни о каких компенсациях за Крым не может быть и речи. Решение о воссоединении с Россией было принято легитимными властями полуострова после проведенного референдума, последовавшего за госпереворотом на Украине, поэтому говорить о компенсации нет оснований.

— Близится Валдайский форум, на которомВладимир Путин выступит с очень важной речью. Не намекал ли таким заявлением пресс-секретарь президента на скорое объявление Путина о принятом решении относительно президентских выборов-2018? Интересно, что сделало бы заявление более важным — скажи Путин, что идёт на выборы, или заяви он, что уходит?

Пока депутаты, обеспеченные значительно лучше, чем большинство россиян, обсуждают, сколько шерсти в бюджет можно было бы настричь с домашних кошек, озвученное представителем фракции КПРФ предложение о введении прогрессивного налога действительно создало впечатление луча света в темном царстве. Увы, велика вероятность, что оно останется гласом вопиющего в пустыне. Граждане тем временем, судя по результатам опроса ФОМ, проявляют привычный фатализм. Интересно, как распределялись группы по доходам в данном опросе? И это не праздное любопытство: ведь, как известно, фатализм в русской культуре является той пружиной, которая имеет свойство сжиматься до определенного предела.

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