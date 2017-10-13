ОДКБ: учения в Армении не направлены против других стран

Ереван, , 17:08 — REGNUM В Армении на полигоне имени маршала Баграмяна завершились учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие 2017».

В учениях, проходивших с 9 октября, приняли участие представители всех стран организации, задействован личный состав численностью около 2,5 тысяч человек, около 500 единиц техники, 25 летательных аппаратов. Учения «Взаимодействие» проводятся с 2009 года, на территории Армении уже во второй раз — впервые подобные учения в Армении прошли в 2012 году.

Впервые наряду с КСОР ОДКБ в учениях участвовали подразделения Объединенной группировки войск Армении и России. Командовал учениями командующий ЮВО Александр Дворников. В учениях наряду с подразделениями ВС приняли участие представители Полиции и МЧС Армении, а также представители Международного комитета красного креста. За ходом заключительной части учений наблюдали министр обороны Армении Виген Саркисян, военные атташе посольств.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, учение является завершающим мероприятием этапа разрешения военного конфликта, проводимого в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017».

Главной целью совместного учения является выработка форм совместного планирования и применения КСОР ОДКБ и Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации под общим руководством Объединенного стратегического командования Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. Одной из важнейших целей этапа является совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ.

Воинские подразделения и формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ и Объединенной группировки войск (сил) выработали единые подходы в решении задач по прикрытию государственной границы, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, освобождению заложников, уничтожению лагерей по подготовке боевиков и др.

Коллективные силы государств — членов ОДКБ в тесном взаимодействии отработали тактику ведения боевых действий против незаконных вооруженных формирований.

В финале практических действий приняли участие мотострелковые, артиллерийские, воздушно-десантные и другие подразделения вооруженных сил государств — членов ОДКБ. Совместно с ними действовали самолеты и вертолеты, подразделения национальных гвардий, полиции, МЧС. Успех ведения операции обеспечивали подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.

В практических действиях принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста с выполнением задач по оказанию гуманитарной помощи. В качестве наблюдателей на учение присутствовали послы государств-членов ОДКБ, представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Армения, представители международных и региональных организаций, средств массовой информации.

Общее количество личного состава, задействованного в учении от всех государств — членов ОДКБ — более 2500 человек, около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе 25 летательных аппаратов.

Следующий этап оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» будет проходить на территории Республики Казахстан с задачей постконфликтного урегулирования в ходе миротворческой операции.

Отмечается, что все проводимые мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран.

В Армении довольны результатами учений КСОР ОДКБ, прошедших на территории республики. Об этом 13 октября на полигоне Баграмян по итогам заключительного этапа учения «Взаимодействие-2017» заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.

Армянский министр подчеркнул важность прошедших учений. По словам главы армянского оборонного ведомства, особенность этих учений ОДКБ в том, что все этапы учений взаимосвязаны единым сценарием и это позволяет проводить последовательную работу со всеми государствами-членами Организации, гармонизацией действий всех вовлеченных подразделений и нахождения единых решений поставленных задач.

«В этих учениях участвуют все государства-члены ОДКБ и в достаточном презентабельном составе — в учениях задействовано около 2500 человек личного состава. В учениях также участвуют подразделения МЧС и МВД. Впервые за учениями не только следили, но и принимали непосредственное участие представители Международного Комитета Красного Креста. Мы придаем важность этим учения и с точки зрения контактов между личным составом, ознакомления со странами и их историей. Рад, что в программу визита был включен пункт, согласно которому военнослужащие смогли ознакомиться с историей Армении и ее достопримечательностями. Мы продолжим эту работу. Взаимодействие в рамках ОДКБ — это один из важнейших элементов безопасности Армении, и мы всегда выступали в качестве государства, продвигающего это взаимодействие, наполняющего его новым содержанием. Это напрямую исходит не только из наших обязательств в рамках международных структур, но и наших интересов и вопросов безопасности Армении», — заявил министр.