Яровая: Действия властей Украины похожи на пойманного вора

Москва, , 17:06 — REGNUM В Госдуме действия украинских властей по закону об образовании сравнили с действиями пойманного вора, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

На Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств, исключение делается для языков стран ЕС, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Действия украинской власти похожи на вора, которого поймали, а он возвращает часть украденного тем, кто поймал, и рассчитывает на содействие в сокрытии преступления. Мошенники во всём: вдруг обнаружились поправки, которых не было, меняют тексты, заявления, лгут пошло и всем», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Оговорки Климкина ничего не меняют, уверена депутат.

«Факт этноцида и принудительной ассимиляции остаётся неизменным. Как и лживая политика украинской власти, наполненная националистической агрессией. Фашизация не может быть будущим Европы и мира», — полагает Яровая.

28 сентября на Украине вступил в силу закон «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств. ПАСЕ выступила с резолюцией, осуждающей принятие Украина закона, разрешающего обучение в школах страны только на украинском языке.

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