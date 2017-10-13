Кремль назвал неприемлемым отказ в визах США делегации Генштаба РФ

Москва, , 16:50 — REGNUM Москва считает неприемлемыми действия властей США, отказавших в выдаче виз делегации Минобороны России для участия в конференции в штаб-квартире ООН. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН, американские власти, разумеется, несут определённые обязательства, — сказал пресс-секретарь. — В данном случае мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем её неприемлемой».

Напомним, ранее стало известно, что США отказали в выдаче въездных виз членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил во главе с первым заместителем министра обороны России Андреем Третьяком.

Тем самым Вашингтон сорвал их участие в состоявшейся 12 октября российско-китайской конференции военных, посвящённой проблеме развёртывания глобальной системы противоракетной обороны США.

На мероприятии, тем не менее, выступил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, который подробно рассказал об угрозах для международной безопасности вследствие неограниченного развёртывания ПРО США .

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