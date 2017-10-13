Экс-губернатора Кировской области Белыха перевели в тюремную больницу

Москва, , 16:45 — REGNUM Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, госпитализирован. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил журналистам адвокат Белыха Андрей Грохотов.

По словам юриста, Белых был доставлен в больницу следственного изолятора «Матросская тишина», где он находится под арестом на время суда.

«Моего подзащитного госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская тишина», врачи им сейчас занимаются», — сказал Грохотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября Белыху стало плохо перед началом судебного заседания. В зал суда была вызвана «скорая помощь». Однако заседание было продолжено.

В ходе того же заседания Белых сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — Екатерине Райферт, которая проходит по его делу в качестве свидетеля. Она ответила согласием. Известно, что с Райферт Белых познакомился в ходе переписки в социальной сети нехадолго до своего ареста в 2016 году.

Напомним, Белых находится под стражей с 24 июня 2016 года. Ему инкриминируется два эпизода получения взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ — до 12 лет лишения свободы) на сумму 600 тысяч евро от бизнесменов Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера. Своей вины Белых не признает.