Единороссы Петербурга поддержали курс Кремля на омоложение чиновничества

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Состав петербургского чиновничества пора омолодить. Такого мнения придерживается руководитель фракции «Единой России» в петербургском Законодательном собрании Александр Тетердинко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат решил взять пример с президента Владимира Путина, который активно меняет и омолаживает состав губернаторского корпуса. Единоросс предложил снизить стаж, необходимый для поступления на государственную гражданскую и муниципальную службу. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен в городской парламент на следующей неделе.

«Мы видим омоложение государственного аппарата, в том числе и на уровне назначения исполняющих обязанности губернаторов в регионах РФ. Я считаю, что этот тренд правильный», — одобрил Тетердинко действия Кремля.

«Своим указом от 12 октября президент значительно снизил требования к стажу для госслужащих федерального уровня. Представляется, что аналогичные изменения следует внести и в закон Санкт-Петербурга», — пояснил единоросс.

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В частности, Александр Тетердинко предлагает снизить требования к стажу для высших должностей — глав комитетов Смольного, их заместителей, руководства администрации губернатора — с шести лет госслужбы или семи лет работы по специальности до четырех лет.

Для руководителей структурных подразделений комитетов Смольного, по замыслу депутата, обязательный стаж нужно сократить с четырех лет госслужбы или пяти лет работы по специальности до двух лет.

Для ведущих должностей государственной службы квалификационные требования предлагается не предъявлять вообще.

Для глав местных муниципалитетов требования предложено снизить с пяти лет муниципальной службы или шести лет работы по специальности до трех лет, а для их замов и главных бухгалтеров — с трех лет муниципальной службы или четырех лет работы по специальности до двух лет. Требования для руководителей отделов, главных и ведущих специалистов в муниципальных образованиях следует отменить, полагает Тетердинко.

«На государственную службу должно приходить больше молодежи. Безусловно, должны приходить и представители бизнеса, которые, может быть, не имеют стажа госслужбы, но имеют опыт управления различными бизнес-структурами. Это поможет сделать наше чиновничество более эффективным. Кроме того, действительно талантливые молодые люди смогут быстрее продвигаться по карьерной лестнице», — добавил депутат.

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