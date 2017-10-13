Кремль: О «компенсациях» за Крым не может быть речи

Москва, , 16:26 — REGNUM Ни о каких компенсациях Украине за Крым не может идти речи, поскольку решение о воссоединении с Россией было принято легитимными властями полуострова после государственного переворота на Украине. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу президента Чехии Милоша Земана.

«Мы, конечно, весьма уважаем авторитетного европейского политика Милоша Земана, у которого, как вам известно, давние добрые отношения с президентом Владимиром Путиным», — отметил Песков.

Однако, по его словам, озвученную на заседании ПАСЕ инициативу Москва рассматривает лишь как часть «внутриевропейской дискуссией, которая ведётся в этой связи».

Песков подчеркнул, что ни в юридическом, ни в фактологическом плане ни о какой аннексии Крыма говорить нельзя, а следовательно, «не может идти речи ни о какой компенсации».

Он напомнил, что легитимный орган, Верховный совет Крыма, принял решение о выходе из состава Украины на фоне госпереворота и возникшей вследствие этого угрозы экстремизма, после чего уже было принято решение о присоединении России.

«Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, она, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильна, а точнее говоря, совсем неправильная», — заключил Песков.

Напомним, президент Чехии Милош Земан, выступая 10 октября на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, заявил, что воссоединение Крыма с Россией — «свершившийся факт», и попытки вернуть полуостров под контроль Украины могут привести к «европейской войне».

При этом Земан высказал мнение, что в случае, если между Москвой и Киевом сложится диалог по вопросу Крыма, то «можно представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации». По его словам, речь может идти о «компенсации в финансовой форме или компенсации нефтью или газом».

Киевские политики отреагировали на это предложение волной оскорблений в адрес президента Чехии.