Киев требует от ПАСЕ подать в суд на РФ за неуплату членских взносов

Киев, , 16:24 — REGNUM Делегация от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда предъявить иск к Российской Федерации за неуплату членских взносов. Об этом сегодня, 13 октября, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

«На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жёсткой позиции на переговорах в Москве. И вообще, подать в суд на Россию за неуплату взносов», — хвастливо пишет Арьев.

Напомним, в конце июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Ягланду, что Москва решила приостановить уплату взносов в бюджет Совета Европы, так как российская делегация не участвует в работе ПАСЕ.

Ягланд позднее заявил, что из-за отказа России платить членские взносы, бюджет Совета Европы уменьшился на 10%.

Россия приостановила членство, а затем и вышла из ПАСЕ еще с января 2015 года после того, как в апреле 2014 года организация приняла решение о лишении российских делегатов права голоса, а также права участия в руководящих органах ПАСЕ и миссиях наблюдателей на выборах в связи с «действиями России на Украине».

С тех пор Россия не участвует в этой бесполезной международной структуре. В Москве ранее заявляли, что возвращение в ПАСЕ не является для Москвы самоцелью. МИД России летом 2017 года предупредил об отказе России платить взносы в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ».