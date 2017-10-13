Страны ОДКБ унифицируют законы о гостайне и ряд других

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Парламентская ассамблея ОДКБ сегодня, 13 октября, приняла модельные законы о государственной тайне, об энергетической безопасности и о гуманитарной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный, модельный закон «О государственной тайне» был разработан в Петербурге. Предполагается, что он унифицирует для разных стран понятия «совершенно секретно», «совершенно секретно особой важности», «межгосударственные секреты», уточнит, что такое угроза безопасности государства, каковы основания для отказа лицам в допуске к гостайне.

Кроме того, ПА ОДКБ обсудила рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства, связанного с правонарушениями в информационной сфере. Это вновь касается защиты гостайны. Странам-участницам это поможет улучшить механизм уголовной ответственности за государственную измену, шпионаж, включая конфискацию имущества как вид наказания, указал Выборный.

«Предложено дифференциировать ответственность за умышленное и неосторожное разглашение гостайны», — добавил он.

На заседании делегаты также рассмотрели проекты модельных законов о сотрудничестве в оперативно-розыскной деятельности, об уголовной ответственности иностранцев, находящихся на территории государств ОДКБ в составе формирований сил и средств системы коллективной безопасности, приняли рекомендации для стран-участниц по подготовке военных кадров, по правовой помощи друг другу при расследовании уголовных дел о терроризме и трансграничной преступности.

В частности, предлагается также унифицировать понятия военной опасности, военной угрозы, уточнить характеристики войны, ее видов, состояния войны и военного времени, принять единые критерии введения и отмены военного положения.

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