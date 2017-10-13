Косачёв: Об исключении для языков ЕС сообщил МИД Украины, а не минобр

Москва, , 16:11 — REGNUM На Украине критерием предоставления образовательных услуг становится не гуманитарная потребность, а геополитика, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

На Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств, исключение делается для языков стран ЕС, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Отныне критерием предоставления образовательных услуг (да, я тоже не люблю этот термин, но все же…) становится не реальная гуманитарная потребность, а соображения геополитического характера, а точнее — желание понравиться одним за счёт конфронтации с другими. Вот и о реформе закона об образовании объявляет украинский МИД, и не Минобразования…» — обратил внимание Косачёв в соцсети.

Ситуация меняется, и венгерские-румынские-польские школы теперь, видимо, пострадают не столь явно, рассуждает парламентарий.

«Явно пострадают только русские. Да, для этого и задумывался закон. Но для чего задумывались все эти Евросоюз с ОБСЕ и Советом Европы, любопытно будет теперь узнать. Для того чтобы покрывать «своих» или все же для того чтобы защищать универсальные ценности? Как же сейчас начнёт биться в судорогах европейская мысль! Или не начнёт?» — задает он вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предупреждают о кровавом беспределе националистов на Украине

Читайте развитие сюжета: Яровая: Действия властей Украины похожи на пойманного вора