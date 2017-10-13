Матвиенко заявила о признании парламентским сообществом роли России в мире

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Межпарламентский союз (МПС) является неполитизированной, неангажированной площадкой, где каждой стране предоставляется возможность высказать свою точку зрения. И поддержка проведения 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге говорит о признании роли России в мире. Об этом сегодня, 13 октября, на встрече с журналистами сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, торжественное открытие 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге 14 октября.

Валентина Матвиенко поблагодарила все делегации, а также председателя и генсека МПС за поддержку обращения о проведении Ассамблеи в России.

«Я считаю, что это проявление международного парламентского сообщества уважения к нашей стране, признание роли России в мире и, конечно же, признание заслуг российского парламентаризма», — отметила Валентина Матвиенко.

Она добавила, что Межпарламентский союз — это «реально универсальная международная парламентская структура для диалога парламентов всего мира, для сотрудничества, взаимодействия, это площадка неполитизированная, не ангажированная, каждая страна имеет равные права, равный голос».

Здесь, по словам спикера, можно не только свободно высказываться, но и вносить реальные предложения, которые превращаются в резолюции. В частности, отметила Матвиенко, именно Россия предложила принять резолюцию о недопустимости вмешательства во внешние дела суверенных государств, которую поддержало абсолютное большинство.

Кроме того, именно Россия выступила в МПС с инициативой о недопущении каких-либо санкций против парламентариев и ограничения их сотрудничества и диалога, которую также поддержали все члены Союза.

«Мы дали гарантии и обеспечили въезд всех членов всех членов национальных делегаций всех государств вне зависимости от того, находятся они или нет в каких-либо ответных ограничительных списках. Столь представительный уровень Ассамблеи и такое количество делегаций объясняем не только интересом к России, но и воспринимаем как осознание, понимание растущей роли парламента в мире, как основного института демократии», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что работа МПС воспринимается, как «необходимость вместе вырабатывать те решения, рекомендации, которые бы позволили смягчить напряжение в международных отношениях, позволили перейти к решению региональных и иных конфликтов дипломатическими, мирными способами».

По словам председателя МПС Сабера Чодхури, для участия в Ассамблее зарегистрировались 173 государства, всего 146 тыс. депутатов. «Весь мир представлен в ходе Ассамблеи. Беспрецедентно высокое количество делегатов, спикеров и вице-спикеров, 155 национальных парламентов на данный момент зарегистрированы как участники Ассамблеи. Каждая делегация возглавляется либо председателем парламента, либо его заместителем», — добавил он.

По словам Чодхури, это «уникальная Ассамблея со статистической точки зрения и с точки зрения тех дискуссий, которые здесь будут проходить».

Выбор Санкт-Петербурга как площадки для проведения Ассамблеи, добавил Сабер Чодхури, «был очень демократичным и прозрачным, большинство членов МПС проголосовали за проведение ассамблеи в Петербурге».