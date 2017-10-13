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В Кремле анонсировали «важное выступление» Путина

Политика

Путин выступит с речью на Валдайском форуме

Москва, 13 октября 2017, 16:02 — REGNUM  Президент России Владимир Путин выступит на заседании Валдайского клуба с «очень важной» речью, сообщил 13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме», — сказал он.

По словам Пескова, президент ежегодно выступает на Валдайском форуме и в этом году намерен «намерен он соблюсти эту традицию». Представитель президента уточнил, что Путин работает над речью в данный момент.

Ранее Песков сообщил журналистам, что на Валдайском форуме Путин намерен провести встречу с участниками фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи Президент РФ встретится с участниками ВФМС-2017

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Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — 2017