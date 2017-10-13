Северную и Южную Корею в Петербурге будут склонять к переговорам

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко сообщила сегодня, 13 октября, что проведет встречу с главами парламентских делегаций КНДР и Республики Корея на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Делегация КНДР уже прибыла в Петербург.

«У меня будут официальные двусторонние встречи и с председателем парламента Южной Кореи, и с первым заместителем председателя парламента Северной Кореи, который возглавляет делегацию. Мы будем пытаться убедить, уговорить, объяснить важность диалога, попытаться сесть все-таки за стол переговоров, попытаться начать диалог, начать искать компромиссы», — заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове «очень тревожит международное сообщества, все государства». При этом Матвиенко заявила, что вероятность двусторонней встречи делегаций КНДР и Южной Кореи на полях МПС невелика.

«Мы рады тому, прежде всего, что приехали делегаты национальных парламентов и Южной Кореи, и Северной Кореи. Поверьте, это, в том числе, результат наших усилий: Министерства иностранных дел и наших парламентских усилий. Мы считаем, что никого нельзя изолировать, нужно предоставить всем возможность принимать участие, высказывать свою точку зрения», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что жители Южной и Северной Кореи, если их спросят, хотят ли они войны, безусловно ответят, что они боятся и не хотят этого. Но чем закончится обсуждение ситуации, по её словам, трудно предугадать.

«Скажем честно, невелика вероятность. Но сделаем всё, чтобы создать условия для этой встречи. Не получится? Но сам факт участия и наших переговоров с ними важен. Ни одну страну нельзя загонять в тупик, делать изгоями, потому что из тупика понятен только один выход, и не хотелось бы, чтобы именно таким был выход», — считает Матвиенко.

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Напомним, СМИ заподозрили Северную Корею в подготовке очередного ядерного испытания. В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове далека от спокойной, причиной тому стали регулярные ядерные и ракетные испытания Северной Кореи, а также бурная реакция на них со стороны США.

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