Прокуратура Киргизии подозревает Бабанова в призыве к национальной розни

Бишкек, , 15:20 — REGNUM Спецслужбы Киргизии в ходе проверки выяснили, что в выступлении кандидата в президенты Омурбека Бабанова перед избирателями в городе Ош содержатся признаки возбуждения межнациональной вражды и призывы к активному неповиновению властям. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

После проведения политолого-филологической экспертизы видеозаписи выступления Бабанова в надзорном органе пришли к выводу, что его речь действительно содержала фразы, которые могут спровоцировать массовые беспорядки и межнациональные конфликты.

Сейчас генпрокуратура и госкомитет нацбезопасности Киргизии проводят дополнительную проверку по данному факту. На основании ее итогов будет решаться вопрос о том, какие меры будут предприниматься в отношении Омурбека Бабанова.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства в Киргизии должны состояться 15 октября 2017 года. На должность президента этой страны претендуют 11 человек, среди которых есть три бывших премьер-министра и один экс-вице-премьер, а также бывший генеральный прокурор и экс-депутаты республиканского парламента, руководитель общественной организации и сотрудник ООН, правозащитница и предприниматель. Фаворитами предвыборной гонки, по мнению большинства экспертов, являются кандидат от партии власти и преемник действующего президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков, лидер партии «Республика» и бизнесмен Омурбек Бабанов.

Отметим, что ранее, 30 сентября 2017 года киргизстанские спецслужбы арестовали лидера парламентской фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и гражданского активиста Мелиса Аспекова. Им было предъявлено обвинение в подготовке к насильственному захвату власти с участием криминала. При этом госкомитет нацбезопасности охарактеризовал обоих задержанных как «активных сторонников кандидата в президенты Киргизии Бабанова».

Сам Омурбек Бабанов при этом опровергает своюпричастность к каким либо противозаконным акциям, связанным с президентскими выборами. Президентские выборы в Киргизии должны пройти в ближайшее воскресенье, 15 октября.