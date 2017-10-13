С начала года в Таджикистане уничтожены более двух тонн наркотиков

Душанбе, , 15:17 — REGNUM В Душанбе сожжены более 311 кг наркотиков, изъятых сотрудниками силовых ведомств из незаконного оборота, сообщает сегодня, 13 октября, ИА «Авеста» со ссылкой на центр общественных связей Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана.

По данным антинаркотического ведомства, в специальной печи были уничтожены 39,8 грамм героина, 0,7526 грамм опия, 29 кг 617 грамм гашиша, 280 кг 413 грамм наркотиков каннабисной группы, 3,822 грамм таблеток МДМА и 1 кг 003 грамм метамфетамина, по которым приговор суда вступил в законную силу. Всего же в 2017 году в присутствии специальной комиссии из числа сотрудников прокуратуры, суда и правоохранительных органов были сожжены 2 тонны 327 килограмм наркотиков. За последние восемнадцать лет деятельности АКН уничтожены более 20 тонн различных запрещенных наркотических средств.

Отмечается, что все сожженные наркотические вещества были изъяты сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками, Госкомитета национальной безопасности, Таможенной службы из незаконного оборота при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, что через Таджикистан пролегает так называемый «Северный маршрут», по которому наркотики из Афганистана перебрасываются в другие страны Средней Азии, в Россию и далее в страны Европы. За 2016 год силовые структуры Таджикистана изъяли 3426 кг наркотических средств, что на 1250 кг меньше, чем в 2015 году.

Снижение объемов конфискованных наркотиков глава Агентства Шерхон Салимзода в феврале 2017 года связал с изменением маршрута контрабанды из-за усиления контроля таджикско-афганской границы.