ВВС США ликвидировали 35 боевиков ИГИЛ* в Афганистане

Кабул, , 15:21 — REGNUM По меньшей мере 35 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы ударом американской авиации в Афганистане, сообщает 13 октября Anadolu.

Террористы были уничтожены на границе с Пакистаном в нескольких спецоперациях, проводимых совместными усилиями американских и афганских спецслужб.

Как отмечают некоторые местные СМИ, помимо террористов, уничтоженных ударом беспилотника, ранения получили местные жители, точное число жертв среди гражданских не сообщается.

Миссия ООН по содействию Афганистану отмечает, что в результате действий союзной авиации в 2017 году количество жертв среди мирного населения увеличилось на 52%.

С января по сентябрь было зафиксировано 8 тыс. 19 человек пострадавших от налетов правительственных войск или союзных им ВВС США, 2 тыс. 600 человек погибли от ударов дружественной авиации.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил об увеличении вовлеченности вооруженных сил страны в операцию в Афганистане, помимо переброски дополнительного воинского контингента, также увеличились и налеты на террористов. Только за сентябрь 2017 года американская авиация нанесла 751 удар по позициям боевиков.

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