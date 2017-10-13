Матвиенко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО

Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко выразила сожаления по поводу выхода США из ЮНЕСКО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом Матвиенко заявила сегодня, 13 октября, на встрече с журналистами, посвященной открытию 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

«Могу лишь выразить глубочайшее сожаление принятому США решению о выходе из ЮНЕСКО. Эта организация очень много делает для гуманитарного сотрудничества, сохранения исторического культурного наследия. Это ведь не политическая организация, и в этой связи можно только сожалеть. Но уверена, что ЮНЕСКО будет работать и выполнять свою важную функцию», — заявила Матвиенко.

Свои сожаления о выходе США из ЮНЕСКО выразили также председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури и генсек МПС Мартин Чунгонг.

«Мы живём в эпоху, когда вопросы, которые обсуждаются на МПС и в ЮНЕСК носят глобальный характер, они требуют общего решения, разработки совместных подходов», — сказал Мартин Чунгонг.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября «Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

О решении Вашингтона выйти из ЮНЕСКО издание Foreign Policy сообщило еще 11 октября. По его данным, госсекретарь Рекс Тиллерсон принял такое решение несколько недель назад. Этот шаг Вашингтон принял в связи с необходимостью реформы и якобы имеющейся «антиизраильской предвзятостью» организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Окончательно и бесповоротно: США вышли из ЮНЕСКО