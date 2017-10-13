Косачёв предупредил об опасности создания глобальной ПРО США

Москва, , 14:59 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит опасность планов США по созданию глобальной ПРО в иллюзии безнаказанности и согласии с неким «приемлемым» уровнем собственных потерь.

В Минобороны РФ сообщили, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы. Создание этих комплексов в Минобороны рассматривают как еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

«Опасность американских планов в том, что они могут на каком-то этапе создать иллюзию безнаказанности в случае нанесения, например, превентивного массированного удара. Или даже — и это, возможно, будет новым — молчаливое согласие с неким «приемлемым» уровнем собственных потерь ради нанесения смертельного удара противнику, о чем не скажут даже своему населению», — отметил сенатор в соцсети.

Парламентарий также призвал обратить на такую опасности лауреатов Нобелевской премии мира Международную компанию по отмене ядерного оружия (ICAN), «ставящей утопичную цель абсолютного ядерного нуля, но, похоже, не акцентирующей внимание на вполне конкретных угрозах здесь и сейчас».

"А надо бы. Ибо с нынешней администрации США станется», — полагает он.

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