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Обновление губернаторского корпуса: круглый стол в ИА REGNUM

Политика

Анонс

Москва, 13 октября 2017, 15:57 — REGNUM  18 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоится пятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм.

Вопросы для обсуждения:

  • Почему «волна»? Критерии выбора «волновой» модели отставок и назначений глав субъектов РФ.
  • Обновление губернаторского корпуса и обновление российской элиты: взаимосвязь и контекст.
  • Система отбора и тестирования кандидатов: уровень эффективности.
  • «Молодые технократы», политики, пользующиеся доверием в регионах, влиятельные оппозиционеры и другие: кто становится главой региона?
  • Преимущества и риски «волны» обновления губернаторского корпуса в сентябре-октябре.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На youtube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия — 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

Регистрация участников и аккредитация СМИ:

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