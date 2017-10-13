Обновление губернаторского корпуса: круглый стол в ИА REGNUM

Москва, 13 октября 2017, 15:57 — REGNUM 18 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоится пятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм.
Вопросы для обсуждения:
- Почему «волна»? Критерии выбора «волновой» модели отставок и назначений глав субъектов РФ.
- Обновление губернаторского корпуса и обновление российской элиты: взаимосвязь и контекст.
- Система отбора и тестирования кандидатов: уровень эффективности.
- «Молодые технократы», политики, пользующиеся доверием в регионах, влиятельные оппозиционеры и другие: кто становится главой региона?
- Преимущества и риски «волны» обновления губернаторского корпуса в сентябре-октябре.
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
На youtube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия — 13:00.
Регистрация гостей и участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).
Регистрация участников и аккредитация СМИ:
- migal@apecom.ru
- +7(499)255−53−77
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