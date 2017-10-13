«Прибалтика раздражает Лукашенко»: нефтепродукты скоро будут в портах РФ?

Минск, , 16:34 — REGNUM Несмотря на все сложности с переориентацией белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские, Минск в итоге примет вариант России. Тем более, что сегодня масло в огонь постоянно продолжает подливать сама Прибалтика, проводя учения НАТО на своей территории и организуя нападки на белорусские власти. Такое мнение высказал сегодня, 13 октября, в интервью корреспонденту ИА REGNUM директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

Дело в том, что на этой неделе в российских СМИ появилась информация о том, что порты РФ готовы снижать тарифы на перевалку белорусских нефтепродуктов. Возможно это в том случае, если Минск сможет гарантировать определенные объемы перевалки.

Как отметил Егорченков, в теории это возможно, потому что российские порты, российские транспортные организации так или иначе льготные условия на все операции, которые связаны с транзитом, Белоруссии предоставляют. И для России, и для соседней республики такой вариант в конечном итоге окажется выгодным.

«Проигравшей стороной окажутся прибалтийские государства, которые исходя из собственной зловредной политической линии (а зловредность она такая: Баба Яга в принципе против), наступают на горло собственным экономическим интересам в угоду каким-то совершенно неочевидным политическим выгодам, которые Прибалтика эвентуально может получить от ряда стран ЕС или от США напрямую»,— сказал эксперт.

По его словам, вся эта история абсолютно укладывается в логику развития геоэкономической ситуации в районе Прибалтики, поскольку РФ довольно долго пыталась договариваться с Латвией, Литвой и Эстонией по поводу экономического сотрудничества, объясняла, что все коммерческие проекты с Россией для них особо выгодны. Однако в результате Москва не увидела встречного движения, и российское руководство взяло курс на обеспечение параллельных или альтернативных путей доставки российских экспортных продуктов на европейские рынки, а также продуктов наших партнёров.

Этот курс последовательно выполняется за счет строительства соответствующей инфраструктуры. В том числе за счет портовых мощностей, которые полностью отменят потребность в Прибалтике, подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Что касается позиции белорусской стороны, то, как обратил внимание аналитик, Россия и Белоруссия находятся в рамках одного Союзного государства, однако обе страны действуют часто, следуя своей коммерческой логике.

«Это, наверное, может быть даже неплохо. Белорусские партнёры всегда стараются свой интерес экономический максимально отжать. Думаю, что договоренности будут достигнуты в итоге», — отметил Егорченков.

По его мнению, Минск будет продолжать торговаться, требовать для себя каких-то более льготных условий, но в итоге выберет российский вариант. Компании, операторы РФ, в свою очередь, рассчитают свою прибыль правильно.

«Немаловажно еще отметить, что геополитика сказывается и на Белоруссии. Все те учения, которые проходят в странах Прибалтики, так или иначе раздражают белорусское руководство. Все продолжающиеся наезды на Лукашенко, на белорусских политиков в попытке раскачать самые разные протестные настроения в республике, в том числе с прямым подключением территории прибалтийских государств к этому проекту, Белоруссию раздражают. Думаю, что это будет учтено в рамках этой уже экономической истории», — заключил Дмитрий Егорченков.

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