«Мечты» Эрдогана об С-500 Москва вряд ли осуществит. Как и о сборке С-400

Москва, , 14:42 — REGNUM Турция является крайне «своеобразным» партнером, которому не дадут ни возможность производить российские ЗРК С-400, ни получить новые С-500, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

К заявлениям президента Турции Эрдогана о возможности купить в России ЗРС С-500 следует относиться с мягкой ироничностью. Скорее всего, эти речи вызваны сообщениями о том, что сделка по С-400 поставлена под угрозу срыва требованиями Анкары предоставить им возможность производить С-400 в Турции. Москва на такие условия вряд ли согласится.

В то же время закупка С-400 является для Эрдогана не только военно-технической, но и политической сделкой. Не секрет, что президент Турции изо всех сил стремится выскочить из-под технического контроля НАТО и США и уйти в самостоятельное плавание.

Что же касается ЗРС С-500, то во-первых, она еще не начала производиться серийно, хотя в Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова уже и начали готовить специалистов для работы с перспективными зенитными ракетными комплексами ПВО С-500.

Тем не менее, даже по самым оптимистичным заявлениям российского военного руководства первый боевой образец комплекса С-500 будет готов не ранее 2020 года. При этом С-500 разрабатывается как основа единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), только создаваемой сейчас в России.

Ранее сообщалось, что завершение государственных испытаний и начало серийных поставок ЗРС С-500 непосредственно в войска запланировано на следующий период государственной программы вооружения будет проходить с 2018-го по 2025 год и даже в этот период Минобороны планирует закупить пять полных комплектов зенитной ракетной системы С-500.

Вряд ли в таких обстоятельствах Москва уступит дефицитный военно-технический ресурс такому, мягко говоря «своеобразному» партнеру как Турция.

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500, разрабатываемая в Российской Федерации, сможет поражать цели на высоте до 100 км над Землей. Разработка системы основана на прогнозе развития в ближайшие 25 лет средств воздушно-космического нападения, сделанном в КБ АО «Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей».

Подводя итог, можно утверждать, что Эрдоган поделился своими смелыми мечтами о способе получения Турцией современных военных технологий, к которым Анкара стремится, но пока не имеет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью изданию Haberturk заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным была затронута тема о возможной покупке Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-500. Причем, по его словам, никаких проблем между Россией и Турцией по покупке С-400 нет.

Контракт уже подписан, аванс российской стороной получен. Если на первом этапе совместное производство комплексов не подразумевается, то на втором этапе, как рассчитывает Эрдоган, будут предприняты шаги по совместному производству.

Что касается американского вооружения, которое ранее покупала входящая в НАТО Турция, то Эрдоган отметил, что американские противоракетные комплексы Patriot постепенно снимаются с вооружения. В НАТО сделку России с Турцией по С-400 уже прокомментировали, заявив, что «это проблема», поскольку российский ЗРК с системами НАТО несовместим.

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