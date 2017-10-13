Лауреат Нобелевской премии не верит в отделение Каталонии от Испании

Мадрид, , 14:41 — REGNUM Попытка женералитета Каталонии договориться с официальным Мадридом о независимости региона не увенчается успехом. Об этом заявил перуанский публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса в разговоре с RT.

«Сегодня Испания — это демократия, основанная на Конституции и законах, гарантирующих общественные свободы, — говорит он. — Я не верю, что эта попытка провозглашения независимости женералитатом Каталонии увенчается успехом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в документе о независимости (Декларация народных представителей Каталонии), принятом в Барселоне по результатам референдума, говорится, что регион становится независимым — «суверенным, правовым, демократическим и социальным государством».

Женералитет Барселоны пока не ратифицировал документ, поскольку планирует провести переговоры с официальным Мадридом.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября.

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