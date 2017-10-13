Путин проводит в Воронеже совещание по сельхозкооперации

Воронеж, , 14:25 — REGNUM Совещание по вопросам развития сельского хозяйства, которое как планировалось изначально, президент Владимир Путин должен был провести в Усмани Липецкой области, перенесено в Воронеж. Причиной изменений в график президента стали погодные условия в Липецкой области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о возможном визите Владимира Путина в Воронеж появилась в начале этой недели. Накануне, 12 октября, пресс-служба главы государства сообщила о приезде Путина в Липецкую область, Воронежская область не упоминалась. В соседнем регионе планировалось провести совещание по вопросам развития сельского хозяйства — в частности, одной из ключевых тем было названо внедрение механизмов сельскохозяйственной кооперации.

О том, что совещание президент проводит в Воронеже, сообщила администрация Липецкой области.

«Сегодня в Воронеже президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию АПК. Одной из главных тем обсуждения стало развитие кооперативного движения в российских регионах. Глава государства поблагодарил всех работников сельскохозяйственной отрасли. Он отметил, что сегодня сельское хозяйство — один из локомотивов развития экономики страны. В совещании принимает участие глава администрации Липецкой области Олег Королев. В эти минуты совещание продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежцы писали в социальных сетях о заторах на трассе «Дон» в сторону воронежского аэропорта, а также о большом количестве полицейских в самом городе. Площадь Ленина перед областным правительством утром очищали от автомобилей — их эвакуировали на соседнюю парковку у «Спартака».

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