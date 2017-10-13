В Турции арестовали 53 человека, связанных с Гюленом

Анкара, , 13:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человека, по обвинению в связях с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 13 октября Anadolu со ссылкой на источник.

Спецоперация проводилась в 15 регионах страны, в ходе нее и были задержаны предполагаемые преступники, сообщает источник.

Также суд Турции выдал ордер на арест еще 115 подозреваемым, которым в вину вменяется финансирование террористических организаций и подделка официальных документов.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка государственного переворота. Анкара обвинила в преступлении религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Известный духовный авторитет, проживающий в Соединенных Штатах, отвергает подобные обвинения, заявляя о своей непричастности к путчу.

В ходе мероприятий, направленных на подавление оппозиции, организовавшей выступление, в Турции были уволены с работы сотни тысяч военнослужащих, сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов. Тысячи людей были арестованы.

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