Госдума ужесточает санкции за невыполнение гособоронзаказа

Москва, , 13:41 — REGNUM Президентский законопроект, вводящий уголовную ответственность за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Документ предлагает ввести уголовную ответственность для руководителей организаций, которые использовали служебное положение в собственных интересах, что привело к причинению вреда государству или гражданам при выполнении гособоронзаказа. По предложению президента РФ, такие деяния будут наказываться штрафом в размере от 1 млн рублей до 3 млн рублей или в размере зарплаты нарушителя за период от одного года до трех лет. При этом такой руководитель может получить запрет занимать руководящие должности на срок до 10 лет. Такие же наказания грозят руководителям организаций, которые использовали служебное положение вопреки интересам службы и совершали преступления из корыстной заинтересованности.

Кроме того, осужденный также может быть лишен свободы на срок от четырех до восьми лет. То же деяние, совершенное организованной группой, будет наказываться лишением свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Президент также отметил, что имущество, которое гражданин получил результате совершения таких преступлений, подлежит конфискации.