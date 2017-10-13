Проездом в Липецк: в Воронеж приехал Владимир Путин

Воронеж, , 13:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Воронеж 13 октября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, неофициальная информация о приезде президента появилась еще несколькими днями раньше. 2 октября на сайте Кремля было опубликовано сообщение о визите президента в Липецк. Сегодня утром очевидцы сообщили в социальных сетях о приземлении борта президента в аэропорту Воронежа.

Воронежцы в соцсетях также писали о пробках на выезде из города — по направлению к аэропорту, большом скоплении сотрудников полиции в самом городе.

«На остановке возле Спартака стоят 2 экипажа и много эвакуаторов, всех кто остановился на левой стороне, эвакуируют», — написал один из пользователей Вконтакте. Другой участник обсуждения пояснил, что туда, напротив, свозят машины с парковки на площади Ленина, у здания облправительства. Само же здание и прилегающую территорию обследовали кинологи с собаками.

По информации РИА «Воронеж», Владимир Путин проведет в Воронеже совещание. Тема не сообщается.

Между тем еще накануне данных о том, что Путин задержится в Воронеже, не было.

«Завтра по графику президент рано утром вылетает в Воронеж, из Воронежа вылетает в Липецкую область и в городе, который называется Усмань, позанимается проблематикой сельского хозяйства, — заявлял ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сайте Кремля также размещено лишь сообщение о том, что Владимир Путин посетит Липецкую область.

«В городе Усмань глава государства проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации», — сообщается в пресс-релизе.

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