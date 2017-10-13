Ташкент, , 13:08 — REGNUM Узбекистан поддерживает создание зоны свободной торговли на территории СНГ, в рамках которой страны могут наладить сотрудничество без изъятий и ограничений, передает 13 октября издание Sputnik со ссылкой на слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В ходе заседании совета глав государств содружества Мирзиёев сообщил, что Узбекистан нацелен на создание зоны свободной торговли в СНГ для реализации новых проектов в торговой, инвестиционной, инновационной и финансовой сферах.

«Хотел бы отметить, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос более чем на 20%. Узбекистан также заинтересован в реализации со странами-участницами СНГ новых конкретных проектов», — сказал Мирзиёев.

Он добавил, что вместе с другими странами Узбекистан готов развивать индустриальные зоны и венчурные проекты.

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По мнению президента, стратегическим направлением сотрудничества может стать развитие транспортной и телекоммуникационной сферы на пространстве Содружества, а приоритетами в работе — совершенствование административных процедур и регламентов, взаимное предоставление преференций на перевозки и транзит грузов. Мирзиёев отметил также, что у стран СНГ есть большой туристический потенциал.

«На наш взгляд, имеющиеся у нас широкие возможности и колоссальный туристический потенциал, к сожалению, все еще не задействованы в полной мере. Для совместного анализа реализации Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на период до 2020 года и выработки плана конкретных действий готовы принять в Самарканде одно из очередных заседаний Совета по туризму Содружества», — сказал президент.

Подчеркивая значимость сотрудничества с Россией, Мирзиёев пояснил, что вместе с российскими вузами Узбекистан может реализовать программы по подготовке высококвалифицированных кадров и проекты в сфере высоких технологий, а также проведение совместных научных исследований.

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