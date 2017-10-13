Самозанятые жители Белоруссии смогут формировать права по соцстрахованию?

Минск, , 13:02 — REGNUM Некоторым категориям самозанятых граждан Белорусии могут предоставить возможность формировать свои права в области социального страхования. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты республики Валерий Ковальков на пресс-конференции.

«В настоящее время некоторые категории граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не подлежат социальному страхованию — этих категорий просто нет в соответствующем законе, — сказал Ковальков. — Поскольку по указу №337 «О регулировании деятельности физических лиц» расширяется перечень видов деятельности без регистрации в качестве ИП, госорганы изучают вопрос предоставления таким гражданам возможности формировать свои права в области социального страхования».

Отмечается, что заинтересованным госорганам уже направлен на рассмотрение проект соответствующего документа, принять который могут уже в 2017 или 2018 г.

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября в министерстве по налогам и сборам Белоруссии сообщили, что более чем 10 тыс. граждан республики налоговые организации вернули сбор за финансирование государственных расходов, которое было произведено в 2015—2016 гг. Такая мера была предусмотрена в распоряжении президента Белоруссии Александра Лукашенко «О возврате сбора на финансирование государственных расходов», которое было подписано 5 июля 2017 г.

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