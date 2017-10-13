Дело бывшего мэра Тамбова дошло до суда

Тамбов, , 13:01 — REGNUM В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Юрия Рогачева. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, экс-градоначальник обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело направлено в суд.

Следствие полагает, что Юрий Рогачев в 2015 году, находясь на посту главы администрации Знаменского района региона, заключил два контракта с ООО «Строй-Лайн». Компания должна была отремонтировать два участка дорог в районе. Потом Юрий Рогачев якобы подписал документы о объеме и стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику перевели 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по другому. При этом сами работы выполнены не были. Следствие считает, что Юрий Рогачев знал об этом.

«К настоящему времени указанные муниципальные контракты расторгнуты, денежные средства подрядной организацией возвращены в бюджет Тамбовской области. 21 ноября 2016 года Юрий Рогачев решением внеочередного заседания Тамбовской городской Думы освобожден от занимаемой должности. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Рогачев был выбран мэром Тамбова в ноябре 2015 года. Когда стало известно о нарушениях при строительстве дорог в Знаменском районе, губернатор Александр Никитин в Facebook написал о том, что навешивать ярлыки не надо, но не стоит забывать и об этической стороне вопроса. Он порекомендовал депутатам гордумы принять отставку мэра.

21 ноября Юрий Рогачев покинул пост главы администрации. Это решение поддержали депутаты Тамбовской городской думы. Исполняющим обязанности мэра стал Дмитрий Алехин, который до этого занимал пост первого заместителя главы администрации.

Долгое время Тамбов оставался без мэра. Депутаты всеми силами откладывали объявление конкурса. В итоге пост занял бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Чеботарев.

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