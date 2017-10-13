Иран видит возможность выйти из ядерной сделки

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Иран видит возможности выйти из соглашения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом 13 октября сообщил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани в Петербурге в ходе Парламентской ассамблеи ОДКБ, где он присутствовал в качестве наблюдателя, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Непременно, есть такая возможность», — ответил Лариджани на вопрос, обдумает ли Иран выход из ядерной сделки, если ее покинет США.

В свете критики ядерного соглашения со стороны президента США Дональда Трампа Лариджани напомнил, что договор не является двусторонним.

«Соглашение закреплено резолюцией Совета безопасности ООН. Поэтому, это оскорбление в адрес ООН. Но для всего этого есть у нас чёткий и ясный ответ», — сказал Лариджани.

Он добавил, что «если будут предприняты какие-то меры» со стороны зарубежных государств, «Иран тоже может принять соответствующие меры».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам США и от него следует избавиться. До воскресенья Трамп должен уведомить Конгресс США о том, соблюдает ли Иран соглашение, и, по данным СМИ, президент США намерен сообщить, что деятельность Ирана нарушает дух региональной стабильности, и, хотя страна соблюдает ядерное соглашение, правила и санкции в отношении Ирана следует ужесточить.

«Я не думаю, что с учетом, так сказать, истории этих слов, надо придавать этому большое значение. К сожалению, Соединенные Штаты находятся в тех условиях, при которых такими заявлениями они делают свой статус более нестабильным», — заметил Али Лариджани.

Он подчеркнул, что в прошлом «американские санкции против Ирана и России» не смогли оказать большого влияния, а сотрудничество Ирана и России помогает стабилизировать ситуацию в регионе, Иран намерен продолжать эту деятельность.

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Напомним, Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

«Ядерная сделка» подразумевает снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в ответ на поэтапное сворачивание Ираном ядерной и ракетной программы.

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