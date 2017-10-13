Клинцевич: У РФ хватит сил не допустить глобального доминирования США

Москва, , 12:48 — REGNUM Заявление представителя Минобороны РФ Александра Емельянова, что Пентагон, наращивая американские ПРО по всему миру, создает комплексы мгновенного глобального удара, следует рассматривать как предупреждение властям США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом завил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«По сути мы таким образом довели до их сведения, что любые попытки разрушить сложившийся баланс сил будут жестко пресекаться Россией», — сказал сенатор.

Пусть ни у кого не возникает сомнений на этот счет — у России вполне достаточно сил и средств, чтобы не допустить глобального стратегического доминирования США, говорит парламентарий.

«Любое развитие событий не станет для нас неожиданностью», — сказал Клинцевич.

США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По словам представителя Минобороны России, американские военные разрабатывают комплексы в рамках реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений.