Турецкие военные начали устанавливать наблюдательные пункты в Идлибе

Дамаск, , 12:36 — REGNUM Турецкие военные начали сооружать наблюдательные пункты в сирийском Идлибе для наблюдения за перемирием и доставкой гуманитарной помощи в зону деэслакации, сообщил 13 октября генштаб Турции.

«В рамках достигнутых в Астане соглашений ВС Турции, действующие в зоне деэскалации Идлиба с целью наблюдения за перемирием, обеспечения доставки гуманитарной помощи и создания условий для возвращения населения в свои дома, с 12 октября начали устанавливать наблюдательные пункты», — говорится в заявлении.

По данным телеканал CNN Turk, турецкие военные ввели в Идлиб восемь танков и пятьдесят бронетранспортеров. Анкара передислоцировала в провинцию около 200 солдат, в том числе 120 спецназовцев.

В Генштабе отметили, что турецкие военнослужащие находятся внутри зоны деэскалации, в то время как российские силовики размещаются по внешнему периметру.

Напомним, Турция объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку для обустройства наблюдательных пунктов.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Сейчас функционируют три зоны: на юго-западе страны, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону войдут провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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