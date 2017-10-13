Сергей Артёменко, , 15:09 — REGNUM

Венгрия и Румыния наиболее активно противостоят принятому украинским парламентом закону «Об образовании». Бухарест и Будапешт считают, что документ нарушает права человека, в частности дискриминирует венгров и румын, проживающих на Западной Украине.

Примечательно, что вчера, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность новым украинским законом «Об образовании». За проект резолюции проголосовали 82 депутата, против — 11. ПАСЕ выразила недовольство тем, что Украина направила законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии после его официального принятия, а не до этого.

Вместе с тем в резолюции отмечается, что занимать любую юридическую позицию относительно нового закона пока преждевременно, так как заключения комиссии еще нет. В ПАСЕ подчеркнули, что «знание государственного языка является фактором социальной сплоченности и интеграции, и для государств законно поощрять изучение государственного языка и просить, чтобы на государственном языке учились все». В ассамблее добавили, что «для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из основных факторов их идентичности».

«Таким образом, там, где государство принимает меры по содействию государственному языку, эти меры должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств. Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция», — говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что новый закон влечет за собой значительное сокращение прав национальных меньшинств. При этом в ходе дебатов ПАСЕ приняла большинство поправок румынских и венгерских депутатов. В частности, из резолюции изъяли предложение о том, что обучение может осуществляться в формате, когда 60% преподавания проходит на украинском языке, а 40% — на языке меньшинства.

Будапешт грозит похоронить евроинтеграцию Украины

Официальный Будапешт обвинил Киев в дискриминации венгров Закарпатской области. Развеять опасения Венгрии попытался министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который вчера, 12 октября, посетил Будапешт.

Как сообщает пресс-центр украинского МИД, Климкин провел переговоры с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о безосновательности опасений относительно обеспечения прав венгерского меньшинства», — отмечается в материале.

Климкин напомнил, что Украина передала закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, чтобы снять все беспокойства.

«Готовность к диалогу в процессе реализации образовательной реформы в Украине и начало консультации относительно конкретных вопросов, связанных с языком образования венгерского национального меньшинства, — путь к пониманию. В связи с этим подтвержден визит министра человеческих ресурсов Золтана Балога в Украину 19 октября», — информирует пресс-служба.

Позже украинский дипломат раскритиковал политику Будапешта по выдаче венгерских паспортов жителям Закарпатья.

«Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии… Евроинтеграция венгров Украины должна проходить не через паспортизацию, а через совместное движение в ЕС», — написал Климкин в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по результатам встречи с украинским коллегой отметил, что Будапешт будет и дальше настаивать на необходимости изменить украинский закон об образовании, поскольку в документе якобы нарушаются права человека, в частности этнических венгров.

«Министр добавил, что пока венгерское меньшинство не будет довольно ситуацией, Венгрия не откажется от своего решения не оказывать поддержки предложениям Украины в международных организациях и не поддерживать важные для Украины вопросы», — сказано в сообщении сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто заявил, что Венгрия расценивает украинский образовательный закон «как нож в спину», особенно в контексте поддержки Будапештом «рисковых решений» в пользу Украины. В качестве примера министр назвал поставки газа на Украину, лечение раненых украинских солдат, поддержку безвиза. По его словам, видение закарпатских венгров на этот закон отличается от видения Киева.

Кроме того, Сийярто отметил, что Будапешт все равно будет выступать против дальнейшего сближения Украины с Евросоюзом в знак протеста против украинского закона «Об образовании». Он считает, что венгерско-украинские отношения «находятся в наиболее сложной фазе» с 1991 года.

Киев гнет свою линию

В то же время официальный Киев не собирается уступать Венгрии и Румынии в вопросах национальной политики. Вчера, 12 октября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина уважает права нацменьшинств, но будет развивать государственный украинский язык. Об этом он заявил в интервью, комментируя закон «Об образовании».

«Мы — многонациональное государство, мы уважаем нацменьшинства, их языки и права. Но я считаю, что все должны уважать Украину и украинцев и с уважением относиться к украинскому языку. Это будет конструктивно с точки зрения диалога и поиска правильных решений. Закон об украинском образовании — это не закон против кого-то, а закон о качестве образования для украинских детей, независимо от того, какое меньшинство они представляют. Мы уважаем наших партнеров, соседей, друзей, но никому не дадим права разговаривать с нами ультиматумами. Не может быть ультиматумом вопрос нашего родного украинского языка», — сказал Гройсман в эфире «112 Украина» .

При этом член украинской делегации в ПАСЕ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила представителей Румынии и Венгрии, которые выступали в ПАСЕ во время обсуждения резолюции по украинскому закону об образовании, в скрытых территориальных претензиях к Украине.

«Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций вообще иногда выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине, и это недопустимо. Также их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира», — написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, «нечестно использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями».

Геращенко считает, что принятая по инициативе венгерской и румынской делегаций резолюция ПАСЕ «имеет двойные стандарты».

«Ждем выводы Венецианской комиссии и работаем дальше — над реформированием страны и над усилением нашего единства. Внутри страны и снаружи», — написала Геращенко.

«Решение ПАСЕ не проигрыш и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать. Мы пока не доказали этническим громадам все преимущества закона», — добавил Климкин.

Кроме того, экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал реакцию Венгрии на украинский закон «грязной игрой». Он также раскритиковал заявления Будапешта о готовности инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и Евросоюзом.

При этом Бильдт заверил, что пересмотреть договоренности о СА невозможно. «Венгры взяли за привычку вести грязную домашнюю политическую игру, как они это уже делали несколько лет назад по Словакии. Так же они ведут себя и по Румынии. Это не что иное, как грязная националистическая политика, в которую играет Венгрия», — сказал Бильдт в комментарии «Радіо Свобода».

Украинский политолог Виктор Таран считает, что критика Будапешта из-за принятия закона «Об образовании» связана с тем, что у власти в Венгрии находятся правые силы.

«Прежде всего, нужно посмотреть на внутриполитическую ситуацию в самой Венгрии, которая сложилась за последние годы. При власти там сейчас правые силы, их коалиция агрессивно настроена против беженцев и соседних стран. Венгрия конфликтует не только с Украиной. Она ссорилась с Румынией, Словакией и другими странами. Националисты у власти всегда выстраивают черно-белую парадигму: мол, наша нация самая лучшая, а вокруг нас одни враги, которым мы должны противостоять. Украина должна уметь защищать себя и свои интересы. И наш президент правильно сказал: не может быть так, что жители страны не знают украинского языка. Это ненормально. Такого нет нигде. Представьте, что в Англии дети не учат английский язык. Такое невозможно. Так что Украина заняла абсолютно правильную позицию, даже несмотря на обострение отношений с Венгрией», — отметил Таран в интервью изданию «Гордон».

Напомним, Закарпатье — самый западный регион Украины. Он граничит с Венгрией, и там проживает многочисленная венгерская диаспора. С конца 90-х годов Венгрия проводит незаконную паспортизацию населения Закарпатской области, выдавая гражданам Украины венгерские паспорта. В то же время украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Напомним, 5 сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «Об образовании». Он вступил в силу 28 сентября. Предостережение против него высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия. Документ вводит 12-летнее школьное образование и должность образовательного омбудсмена, а также фактически вводит монопольный статус украинского языка в процессе обучения, чем, собственно и недовольны соседние страны.