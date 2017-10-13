В Узбекистане впервые появится отдельный закон о борьбе с экстремизмом

Ташкент, , 12:17 — REGNUM В Узбекистане впервые в истории планирую принять отдельный закон о противодействии экстремизму, об этом в ходе пресс-конференции в Ташкенте заявил специальный докладчик ООН по вопросам о свободе и религии или убеждений Ахмед Шахид, сообщает портал «Подробно.uz».

По его словам, Генеральная прокуратура совместно в другими министерствами и ведомствами разрабатывают закон «О противодействии экстремизму», и ООН, если потребуется, готова внести свой вклад в этот процесс.

«В нем, я надеюсь, будут определены такие понятия, как «экстремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистская организация» и другие термины», — заявил Шахид.

Спецдокладчик отметил, что на сегодняшний день законодательство не в достаточной мере определяет такое «сложное понятие, как экстремизм».

«На сегодняшний день терминология, которая используется, очень слабо описывает, что конкретно является «экстремизмом», — добавил он, выразив уверенность, что данный закон разрешит эти разночтения и недопонимания.

Напомним, в июле в ходе заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский Союз» стороны подтвердили готовность развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство, в том числе в консолидации усилий в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, а также распространением наркотиков.

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