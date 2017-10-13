В Узбекистане прошла пресс-конференция со специальным докладчиком ООН

Ташкент, , 11:54 — REGNUM В Ташкенте 12 октября прошла пресс-конференция, посвященная итогам визита в Узбекистан делегации во главе со специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмедом Шахидом.

На пресс-конференции было отмечено, что в Узбекистане действуют 16 конфессий и около 140 национальных культурных центров.

Специальный докладчик подчеркнул, что визит делегации дал возможность получить подробную информацию о новой системе диалога с народом и работе с обращениями населения.

«Особенно значимой инициативой является возвращение за последние несколько месяцев к здоровой жизни около 16 тысяч граждан, оказавшихся под влиянием незаконных религиозных течений», — отметил Ахмед Шахид.

Докладчик отметил, что Стратегия действий является значимой программой в последовательной реализации реформ, направленных на укрепление в Узбекистане мира и стабильности.

Напомним, делегация во главе с Ахмедом Шахидом находилась в Узбекистане со 2 по 12 октября. Целью визита стало ознакомление с работой в сфере обеспечения свободы религии и убеждений. Кроме того, Шахид встретился с руководителями парламента, министерств и ведомств.

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