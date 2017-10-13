Госдеп США не смог назвать причину снятия флагов РФ со зданий дипмиссии

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт призналась на пресс-конференции 13 октября, что не знает, по какой причине сняли государственные флаги с дипломатических объектов РФ.

Некоторое время Науэрт игнорировала вопросы журналистов о флагах, однако под нажимом представителей СМИ заявила, что ей неизвестна причина подобных действий, однако назвала их легитимными.

«Наши действия, когда речь идет об этих зданиях, как мы думаем, были полностью законны», — сказал Науэрт, при этом отметив, что флаги РФ были сняты с уважением и сохранены.

По мнению представителя Госдепа, ни одна страна не уважает собственный флаг и флаги других государств так сильно, как Америка.

На просьбу журналиста прокомментировать намерение Москвы оспорить в суде блокировку зданий своих дипмиссий, Науэрт заявила, что её удивляют подобные вопросы и что корреспондент «как попугай повторяет то, что говорят русские».

Ранее в МИД РФ заявили, что срыв флагов с захваченных консульских зданий России в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне является надругательством над государственным символом.

Москва расценила подобные действия как недружественный и враждебный шаг. По мнению российских властей, это подрывает российско-американские отношения.

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