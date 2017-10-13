Андрей Турчак пообещал «перезагрузку» партии «Единая Россия»

Псков, , 11:24 — REGNUM На посту исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак своей главной задачей видит сохранение высокого доверия граждан к партии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом он заявил сегодня, 13 октября, на брифинге в Пскове.

«Партия имеет высокий рейтинг доверия граждан, высокий рейтинг поддержки председателя партии и нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — пояснил Андрей Турчак.

Среди краткосрочных задач он назвал подготовку к съезду партии «Единая Россия», который состоится в декабре, а также к главному политическому событию 2018 года — выборам президента Российской Федерации. Также Турчак отметил, что на сентябрь 2018 года намечено большое количество кампаний по выборам высших должностных лиц субъектов РФ, городских и областных центров, депутатов законодательных собраний.

«Задача — перезагрузить партию, больше слышать регионы», — подчеркнул Турчак, отметив, что «региональная повестка будет для партийной работы приоритетом».

По данным пресс-службы «Единой России», уже сегодня, 13 октября, Андрея Турчака представят членам генерального совета и президиума генсовета партии, а также руководителям межрегиональных координационных советов «Единой России».

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«Генеральный совет «Единой России» должен утвердить сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе. Кроме того, президиум генсовета освободит от должности руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды», — пояснили в партии.

Также президиум генсовета «Единой России» планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Турчака от должности губернатора Псковской области. Врио главы региона назначен заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Андрей Турчак, досрочно оставив пост губернатора, получил назначение в руководстве «Единой России» — до партийного съезда он будет исполнять обязанности секретаря генсовета партии.

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