Станислав Тарасов, , 11:55 — REGNUM

После того как официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «визовый кризис между Турцией и Соединенными Штатами не является слишком сложной проблемой, его можно решить за один день» и «мы оценим предложения американской стороны о том, как его можно преодолеть», стало казаться, что скандал между Анкарой и Вашингтоном стал утихать. Напомним, что ранее Соединенные Штаты приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции после задержания в Стамбуле сотрудника американского генконсульства Метина Топуза по подозрению в связях с проповедником Гюленом, Турция ответила симметрично.

Калына в своем роде поддержал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, который сообщил, что он сам «не ожидал такого кризиса», но «Турция и США предпримут шаги по урегулированию визового кризиса после переговоров представителей двух стран». В свою очередь вице-премьер Мехмет Шимшек считает, что «дипломатический кризис между США и Турцией «раздут» и, скорее всего, будет решен в ближайшее время, имея в виду всего лишь «рутинные расследования». Также состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в результате чего было решено сформировать делегацию Госдепартамента, которая на следующей неделе прибудет в Турцию для обсуждения визового кризиса. Ее возглавит первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн.

Однако появились признаки того, что в руководстве Турции наметился раскол. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявляя, что «агенты» проникли в миссии США в Турции, демонстрирует, пишет одна из турецких газет, «результаты многолетней работы национальной контрразведки». Выступил и министр обороны Турции Нуреттин Джаникли: «Анкаре известно, что США сотрудничают с Отрядами народной самообороны (YPG) для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нам также известно то, что конечной целью является Турция. После победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что произойдет довольно скоро, переданное американцами вооружение будет направлено против Турции». Таким образом турецкая разведка и военное ведомство Турции выставляют «вилку»: если Вашингтон действительно желает удержать Турцию в союзниках, то должен в первую очередь отказаться от поддержки сирийских курдов, то есть изменить свою политику на Ближнем Востоке.

В таком контексте визовый скандал выглядит всего лишь как повод для серьезных двухсторонних переговоров по этим проблемам. А раз так, то планируемый визит в Анкару для урегулирования скандала американской делегации на уровне лишь первого заместителя помощника госсекретаря подается как политическое унижение страны. В этой связи многие турецкие эксперты стали заявлять о необходимости личной встречи и переговоров между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. Она, по мнению турецкой Milli Gazete, диктуется не какими-то «разборками», связанными с ранними арестами в США турецких бизнесменов, а тем, что Турция после начала операции в Идлибе совместно с Россией и Ираном оказывается перед перспективой создания новой структуры безопасности — без участия США и других союзников по НАТО.

Речь идет о выработке «новой стратегии, нацеленной на то, «чтобы разрушить планы Запада, а затем заставить его уйти из региона». Как пишет Milli Gazete, это «может увидеть даже слепой султан», потому что «тот, кто проиграет здесь, получит серьезный удар в масштабе всей игры». И далее: «США стали преследовать новую стратегию, нацеленную на замедление и ослабление процесса. И по этой причине они продали Барзани (глава курдской автономии в Ираке — С.Т.)… В результате Барзани — в поисках примирения с Багдадом». Возможно, этим фактором пытается воспользоваться Анкара. И как ведет себя в этой ситуации Эрдоган? Вернувшись из поездки в Сербию, он выступил с речью, которую можно разделить на две части.

В первой, давая оценку дипломатическому кризису в американо-турецких отношениях, он сравнил свою страну со львом, у которого вырвали когти и пытаются укротить. Отметил, что американцы привыкли к «старой Турции» и не хотят признавать «сильную Турцию». Заявил, что Америка реализует «грязный план», направленный на остановку «строительства Турции». Добавил, что США «жертвуют отношениями с Турцией». Это можно рассматривать как намек на желание встретиться с президентом Трампом. Во второй части Эрдоган обрушил свой гнев исключительно на американского посла в Анкаре Джона Басса, обвиняя его в инициировании визового кризиса. В том, что он является «человеком, который не отвечает за себя». Но при этом Эрдоган не критикует лично Трампа или Тиллерсона, хотя и говорит о «попытке США осадить Турцию с юга, помогая курдским боевым группам в Сирии».

Но сработает ли такая дипломатия? С одной стороны, Эрдоган загоняет Трампа в угол, выставляя повышенную планку требований, требуя решить разногласия ключевого значения, в числе которых прекращение со стороны американцев вооруженной поддержки сирийских курдов. Как ни крути, но Вашингтон все же принял решение не поддерживать создание Курдистана в Ираке, хотя не исключено, что он отложил этот вопрос на потом. С другой стороны, Анкара понимает, что Белый дом взамен может потребовать от нее «жертву». К примеру, отказаться от закупок российских комплексов С-400, тесных связей с Тегераном и еще что-то другое. Не случайно именно сейчас постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли заявила, что зенитный российский ракетный комплекс С-400, который намерена закупить Турция в России, «несовместим с системами, которые использует альянс». По ее словам, Россия «играет в игру»: порвать связи в НАТО между нашими союзниками и вызвать разногласия».

Пока Эрдоган отбивается, заявляя об отсутствии проблем с закупкой российских зенитных ракетных систем. Даже играет на повышение. Возвращаясь из Сербии, он заявил: «Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500». И отметил, что американские Patriot уже выходят из обращения в мире. Так что, как показывает опыт, Турция обладает навыками разыгрывать «карты» для увеличения собственной значимости. Что будет на сей раз? Речь ведь идет о решениях, которые будут иметь самые серьезные последствия для отношений как между Турцией и США, так и другими странами региона. Что-то должно проясниться в ближайшее время, хотя ближневосточная игра остается чрезвычайно запутанной.

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