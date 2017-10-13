Захарова высмеяла сюжет CNN о Pokemon Go: «Снова виноваты русские»

Москва, , 11:05 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook высказалась о сюжете телекомпании CNN, журналисты которой обвинили Российскую Федерацию в попытке вмешаться во внутренние дела США через популярную во всем мире игру Pokemon Go.

Дипломат отметила, что афроамериканцы, согласно логике телеканала CNN, определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов.

«Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке, — написала Захарова. — Снова виноваты русские … и управляемые ими покемоны».

Ранее телеканал CNN сообщил, что «оружием» в руках «русских хакеров» в их попытках якобы повлиять на ситуацию в США стали не только СМИ и социальные сети, но и популярная мобильная игра Pokemon Go.

По данным журналистов, речь идет о специальном проекте Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»), в рамках которого в соцсетях и YouTube были зарегистрированы сотни аккаунтов. Целью проекта было заявлено привлечение внимания общественности США к случаям произвола полицейских по отношению к темнокожим.

Авторы расследования утверждают, что проект якобы был запущен российским «Агентством интернет-исследований».

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